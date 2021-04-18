За прошедшие сутки, 17 апреля, в рядах Вооруженных сил Украины обнаружили 55 случаев инфицирования COVID-19, 13 человек были госпитализированы в медицинские учреждения, информирует пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 18 апреля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 265 человек... За прошедшие сутки зарегистрировано 55 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что всего за время пандемии выздоровели 21 532 военнослужащих ВСУ, 72 человека - умерли. На изоляции (в том. ч. самоизоляции) сейчас находятся 509 человек.

Кроме того, в МС ВСУ добавляют, что с начала прививочной кампании в украинской армии 1 дозой вакцины привили уже 41 144 человек, из которых 3 066 - военные медики.

Отмечается, что за минувшие сутки от коронавируса в ВСУ вакцинировали 941 человека.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 282 человек, зафиксировано 250 летальных случаев, 6523 пациента выздоровели.