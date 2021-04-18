За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 10 282 человек, зафиксировано 250 летальных случаев, 6523 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 18 апреля.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных, но остается на высоком уровне.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 946 510 человек, из них 1 482 079 выздоровели, летальных исходов — 39 786.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 480 случаев;
Винницкая область — 177 случаев;
Волынская область — 197 случаев;
Днепропетровская область — 1114 случаев;
Донецкая область — 511 случаев;
Житомирская область — 379 случаев;
Закарпатская — 106 случаев;
Запорожская область — 151 случай;
Ивано-Франковская область — 100 случаев;
Киевская область — 597 случаев;
Кировоградская область — 219 случаев;
Луганская область — 65 случаев;
Львовская область — 461 случай;
Николаевская область — 468 случаев;
Одесская область — 595 случаев;
Полтавская область — 160 случаев;
Ровенская область — 300 случаев;
Сумская область — 540 случаев;
Тернопольская область — 256 случаев;
Харьковская область — 1590 случаев;
Херсонская область — 215 случаев;
Хмельницкая область — 540 случаев;
Черкасская область — 300 случаев;
Черновицкая область — 174 случая;
Черниговская область — 587 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, согласно данным портала Worldometers, с начала эпидемии коронавируса COVID-19 во всем мире умерло более трех миллионов человек.
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