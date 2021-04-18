Министерство иностранных дел РФ выразило Чехии протест из-за высылки 18 российских дипломатов из страны и пообещало «ответные меры».

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

Министерство РФ назвало такое решение Чехии «беспрецедентным», а причину высылки — причастность российских спецслужб к взрывам складов с боеприпасами в Врбетице в 2014 году — «голословной и надуманной».

«Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», — говорится в заявлении российского МИД.

Кроме того, РФ увидела в высылке своих дипломатов из Праги «американский след» и считает ее продолжением «серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы».

«В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — заявили в ведомстве.

Накануне, 17 апреля, Чехия заявила о высылке 18 российских депутатов, связанных с российскими спецслужбами. Причиной таких мер стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба России к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Позже чешские СМИ сообщили, что там могло находиться оружие для Украины.