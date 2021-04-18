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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека. Это более чем в четыре раза меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook утром в воскресенье, 18 апреля.

Так, по данным министра, с начала вакционной кампании были привиты 449 194 человека. Из них получили одну дозу – 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили первую дозу границей).

Больше всего прививок от коронавируса за минувшие сутки сделали в Донецкой (620) и Одесской (381) областях. При этом в большинстве регионов за сутки сделали лишь несколько десятков вакцинаций. Меньше всего в Сумской (15), Черниговской (22) и Черкассой (27) областях.

Согласно данным на сайте СНБО, за минувшие сутки в Украине сделали 2 271 прививку вакциной AstraZeneca (445 695 с начала кампании) и 1 062 прививки (всего 3 497) китайским препаратом CoronaVac компании Sinovac.

Напомним, Ляшко назвал условие ускорения темпов вакцинации от COVID-19.
ForUm

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