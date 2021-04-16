Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что темпы вакцинации против COVID-19 в Украине будут наращиваться при поступлении большого количества вакцин.



Об этом он сообщил на брифинге после прибытия в Украину первой партии 117 тыс. доз вакцины Pfizer против COVID-19 в рамках инициативы COVAX, передает УНИАН.

«Ускорить темпы при отсутствии вакцин нереалистично, поэтому при поступлении большого количества вакцин будут наращиваться темпы. В Украине есть потенциальные возможности делать большое количество прививок в месяц», - отметил Ляшко.

«По нашим расчетам, когда работают все мобильные бригады, а их около 60, когда работают кабинеты прививок и созданы исключительно для вакцинации COVID, а это 3 тыс. 250 кабинетов вакцинации, а также если мы задействуем кабинеты для рутинных прививок в случае поступления большого количества вакцин, - Украина может делать в месяц в диапазоне от 4 до 11 млн прививок», - отметил Ляшко.

Напомним, 16 апреля в Украину доставлена первая партия вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech.

В Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля. 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 Covishield, которая разработана Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация против коронавируса вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Сейчас в Украину доставлены 215 тыс. доз этой вакцины.