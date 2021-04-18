Украинские спортсмены, которые будут представлять страну на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, начали получать прививки от коронавируса.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Первыми прививки получили спортсмены и тренеры Федерации стрельбы Украины.

«Наша основная задача — создать условия, чтобы все украинские спортсмены, которые едут представлять страну на международной арене, были крепкими и здоровыми. Действительно, в директивных документах МОК и в ходе консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх. Однако мы должны понимать, что это, в первую очередь, безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ», — подчеркнул министр.

Спортсмены получают прививки китайской вакциной CoronaVac, которая недавно прибыла в Украину и получила все лабораторные подтверждения.

По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Жана Беленюка, спортсмены сами будут решать, хотят ли они прививаться.

«Это дело добровольное. Никто не будет принудительно навязывать, чтобы каждый спортсмен вакцинировался. Но очень будет обидно, если спортсмен непосредственно перед Олимпийскими играми заболеет коронавирусной инфекцией. Во-первых, тогда он не сможет поехать на эти соревнования, а во-вторых — может подвести свою команду», — сказал Беленюк.

Всего Министерство молодежи и спорта получило 1500 доз вакцины.

Напомним, в Украине вчера началась вакцинация сотрудников системы органов Министерства внутренних дел (МВД).