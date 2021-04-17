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В Украине сегодня началась вакцинация сотрудников системы органов Министерства внутренних дел (МВД). Ее будут осуществлять препаратом CoronaVac, разработанным китайским предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Первыми будут вакцинировать работников, которые наиболее контактируют с населением:

гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны,

подразделения Нацгвардии в зоне ООС,

работников общественной безопасности,

подразделения патрульной полиции.

Дальше планируют вакцинировать всех сотрудников системы МВД:

Нацполицию,

ГСЧС,

Нацгвардию,

пограничную службу,

Сервисные центры,

высшие учебные заведения,

экспертную службу,

сотрудников МВД.

Следующим этапом будут вакцинировать также семьи сотрудников МВД.

Всего с семьями в системе Министерства внутренних дел планируют охватить около 800 тысяч человек.

Аваков подчеркивает, что вакцинация "исключительно добровольное дело", но она необходима для создания общего иммунитета.

Он также добавил, что ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет. Однако вакцинированные переносят заболевание в более легкой форме.

Напомним, за сутки в Украине почти 15 тысяч новых COVID-случаев.
ForUm

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