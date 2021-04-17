Согласно данным портала Worldometers, с начала эпидемии коронавируса COVID-19 во всем мире умерло более трех миллионов человек.

Количество заболевших превысило 140 миллионов.

В последние недели количество больных коронавирусом начало расти в таких странах как Индия, Турция и Италия. Тяжелой остается также ситуация в Бразилии — там за сутки умерло более 3000 человек.

Наиболее пострадавшей страной от коронавируса являются США. С начала эпидемии там умерли почти 580 тысяч человек, заболевших всего было более 32 миллионов.

В Бразилии за время пандемии умерли 370 тысяч, а в Мексике более 211 тысяч.

Среди европейских стран наибольшее количество летальных случаев было зафиксировано в Великобритании (более 127 тысяч) и Италия (более 116 тысяч).

В Украине почти за год эпидемии умерло почти 40 тысяч пациентов с коронавирусом.

Напомним, за сутки в Украине почти 15 тысяч новых COVID-случаев.