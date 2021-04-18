В Великобритании состоялись похороны мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. В субботу, 17 апреля, он был погребен в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, резиденции монарха под Лондоном.

После завершения панихиды, которую проводили духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер, а также перечисления всех официальных титулов герцога Эдинбургского гроб с его телом вместе с мраморным постаментом на специальном лифте опустился в подземную королевскую усыпальницу.

Однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины королевы останки принца будут перенесены в той часовне, где уже покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета II.

Принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до 100-летия, говорится в заявлении, распространенном в пятницу Букингемским дворцом.

Принцу Филиппу 10 июня должно было исполниться 100 лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году, сославшись на ухудшившееся здоровье.

Он родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Учился в Германии, Шотландии и Англии. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

В 1947 году состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве. Затем он начал активно выполнять церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи, сопровождал королеву во время различных визитов.