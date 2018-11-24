Украина и Молдова хорошо двигаются по «Дорожной карте» в приграничном сотрудничестве, обсуждают новые инфраструктурные инициативы и планируют довести взаимный товарооборот до 1 млрд долл. уже по итогам этого года. Об этом шла речь во время встречи глав правительств Украины и Молдовы Владимира Гройсмана и Павла Филиппа.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

Премьер-министры встретились в Киеве - Павел Филипп сегодня, 24 ноября, будет участвовать в траурных мероприятиях памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Владимир Гройсман поблагодарил Павла Филиппа за высокое внимание к истории Украины, особенно ее трагическим периодам. По его словам, такие шаги способствуют взаимопониманию, взаимному уважению и обеспечивают открытость и конструктив в отношениях между странами.

Во время разговора, главы правительств отметили, что запланированные совместные мероприятия между Украиной и Молдовой выполняются. Так, введен совместный контроль на международном пункте пропуска «Кучурган - Первомайск», готовится к этой процедуре еще два контрольных пункта. Урегулирован вопрос пребывания водителей на территории наших стран.

В ближайших планах - начало строительства нового моста через Днестр и дальнейшая реализация проекта объединения энергосистем двух стран с европейской ENTSO-E.

Так же положительной, по мнению собеседников, является работа совместной Комиссии по решению экологических вопросов.

«Хочу отметить положительные тенденции в нашей взаимной торговле. По результатам первого полугодия имеем рост на 40% - до около 500 млн долл. Можем выйти на 1 млрд долл. по итогам года», - сказал Владимир Гройсман.