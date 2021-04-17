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Российская Федерация официально заявила о высылке украинского консула Александра Сосонюка, который вчера был задержан в Санкт-Петербурге. Консул должен покинуть территорию РФ до 22 апреля.

Также в МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.

«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля с.г», - заявили в МИД.

Напомним, сегодня стало известно, что в РФ задержали украинского консула. Его подозревают в получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов.

МИД Украины готовит ответ на задержание консула в России.
ForUm

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