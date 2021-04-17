Консул Генерального консульства Украины Александра Сосонюка был задержан ФСБ на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипломатическом учреждении.

Об этом в комментарии hromadske сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики», - отметил Николенко.

Он также заявил, что задержание сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге было очередной провокацией на фоне дестабилизирующих действий России.

Напомним, сегодня стало известно, что в РФ задержали украинского консула. Его подозревают в получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов.