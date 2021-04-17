Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники в разные регионы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В Укрзализныце сообщается, что спрос на перевозки в период пасхальных и майских праздников продолжает расти. Поэтому на наиболее популярные направления добавляет рейсы заранее. Это обеспечит более равномерное распределение пассажиропотока, чтобы в поездах было возможно сохранять социальную дистанцию и пассажиры на вокзалах были разграничены во времени и меньше пересекались.

«Количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники в разные регионы Украины увеличено. В частности, свой первый рейс после переименования осуществит „Бойкивский экспресс“ в Славское», - говорится в сообщении.

Назначены дополнительные поезда:

• № 29/30 Киев — Ужгород. Из Киева отправляется 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода — 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая.

• № 124/123 Киев — Константиновка. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. С Константиновки — 1, 4, 8, 11 мая.

• № 138/137 Хмельницкий — Лисичанск. Из Хмельницкого отправляется 30 апреля, 2 и 8 мая. С Лисичанска — 1, 3 и 9 мая.

• № 209/210 Харьков — Одесса. Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы — 1 и 3 мая.

• № 239/240 — 207/208 Киев — Ужгород. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода — 1, 4, 8, 10 мая.

• № 242/241 — 210/212 Харьков — Одесса. Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы — 9 мая.

• № 211/212 Харьков — Львов. Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова — 1, 4, 8, 10 мая.

• № 232/231 Запорожье — Ивано-Франковск. З Запорожье отправляется 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска — 1 и 9 мая.

• № 243/244 Киев — Рахов. Из Киева отправляется 29 апреля 3, 7 и 9 мая, с Рахова — 30 апреля, 4, 8 и 10 мая.

• № 254/253 Киев — Мариуполь. Из Киева отправляется 30 апреля и 3, 9 мая, из Мариуполя — 1, 4 и 10 мая.

• № 251/252 Харьков — Николаев. Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева — 30 апреля и 10 мая.

• № 298/297 Николаев — Киев. Из Николаева отправляется 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева — 30 апреля, 5, 7, 11 мая.

• № 745/746 “Бойкивский экспресс” Киев — Славское. Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно.

• № 774/773 Киев — Шостка. Из Киева и Шостки отправляется 4, 10 мая.

• № 779/780 Сумы — Винница. Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая.

• № 781/782 Черкассы — Киев. Из Черкасс и Киева отправляется 4, 10 мая.

Отмечается, что продажа билетов на указанные рейсы открывается уже с 17 апреля.

Напомним, на майские и пасхальные праздники в Украине будет действовать «особый режим», заявил министр здравоохранения Максим Степанов.