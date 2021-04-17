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Варшава планирует отреагировать на решение Москвы выслать пятерых польских дипломатов в ответ на объявление персонами нон грата трех дипломатов из посольства РФ в Варшаве.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковський вел Сеньк, сообщает TVP.INFO.

«Мы ожидаем официальную информацию по поводу объявленного решения ... Мы готовы на шаги России и сделаем это после получения деталей», — заявил дипломат.

В пятницу, 16 апреля, глава МИД России Сергей Лавров объявил о намерении выдворить пятерых польских дипломатов из РФ, поскольку они "подпевают США".

15 апреля Польша признала персонами нон грата трех сотрудников посольства России из-за того, что они действовали в ущерб государству.

Напомним, Польша объявила трех российских дипломатов персонами non grata.
ForUm

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