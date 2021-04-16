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Городские власти Киева обратились к религиозным общинам с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«Учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет-сеть. К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительная. Город продолжил действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян - наша главная цель», - отметил Мондриевский.

Он также подчеркнул, что решение об ослаблении строгих ограничений город будет принимать с учетом динамики заболеваемости и заполненности коек в больницах - в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.

Как сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко, город готовит дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после Пасхальных праздников не произошло инфекционного взрыва. Соответствующее решение утвердит Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
ForUm

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