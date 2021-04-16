Решение об ослаблении или продлении строгих ограничений власть будет принимать, учитывая динамику заболеваемости и заполненности коек в больницах столицы - в первую очередь оборудованных подачей кислорода.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Все будет зависеть от динамики заболеваемости и заполненности коек в больницах столицы - в первую очередь оборудованных подачей кислорода. Пока говорить об улучшении ситуации – рано. Потому что, как видим, не уменьшается ни количество новых случаев инфицирования, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии. И увеличивается количество смертей. Также в больницах до сих пор большое количество тяжелых больных, нуждающихся в кислородной поддержке», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что введение строгих ограничений позволило несколько стабилизировать ситуацию, но она остается сложной.

«У нас впереди Пасхальные праздники, и мы уже готовим дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы, чтобы после праздников не произошло инфекционного взрыва. Эти правила разрабатывает комиссия по чрезвычайным ситуациям города. И к Пасхе мы их обнародуем», - сказал Кличко.