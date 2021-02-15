Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт по «делу Майдана» по результатам специального (заочного) досудебного расследования.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Так, предъявлено обвинение двум гражданским лицам, объявленным в международный розыск за совершение в составе преступной организации похищения ночью 21 января 2014 из Александровской клинической больницы Киева, пытках участников «Евромайдана» Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, дальнейшего умышленного убийства последнего, а также за незаконное воспрепятствование проведению собрания, демонстраций.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п. П. 3,12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 УК Украины.

Предоставление судом правовой оценки действиям обвиняемых при их отсутствии по процедуре специального судебного производства обеспечит реализацию неотвратимости ответственности за совершение преступлений, направленных на препятствование проведению акций протеста в 2013-2014 годах.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.