Следователи Государственного бюро расследований установили, что во время Революции Достоинства первым был убит Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, как считали ранее.

Об этом 21 января сообщил заместитель руководителя управления по делам Майдана ГБР Артем Яблонский в ходе пресс-конференции «8 годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии», передает Укринформ.

«Кто является первым убитым? Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян? Но по последним данным, это Юрий Вербицкий», - сказал он.

Как разъяснили Укринформу в ведомстве, согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, которые были проведены в 2014 году на начальном этапе этого преступления, смерть Вербицкого наступила от переохлаждения тела 22 января 2014 года, наиболее вероятно, около 05:00-06:00.

В то же время позже следователи назначили дополнительные комиссионные судебно-медицинские экспертизы по поводу, в том числе, установления времени смерти Вербицкого, к исполнению которых привлекли экспертов Главного бюро судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проведения таких экспертиз было установлено, что смерть Вербицкого наступила от переохлаждения не позднее 24:00 21 января 2014 года.

Что касается убийства во время акций протеста по ул. Грушевского в Киеве Сергея Нигояна, ранее считавшегося первым погибшим во время Революции достоинства, то в ГБР отметили, что, согласно заключению эксперта, его смерть наступила от множественных огнестрельных ранений головы и груди с повреждением внутренних органов и кровопотери примерно за 2 часа до осмотра трупа в 7:40, то есть время наступления смерти Нигояна – 5:40 22 января 2014 года.

В ходе пресс-конференции второй заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Иван Бабенко сообщил, что следователи полностью раскрыли убийство Вербицкого, и к ответственности за это преступление привлечены 19 человек.

«Установлены обстоятельства похищения, пыток, причинения тяжких телесных повреждений и оставления в Бориспольском районе с последующим наступлением смерти», - сказал он.

Бабенко уточнил, что привлечены к уголовной ответственности «титушки», а также двое работников милиции — следователь и оперуполномоченный, которые организовывали незаконные следственно-розыскные действия. В частности, один из «титушек» приговорен к 9 годам лишения свободы за похищение, пытки и оставление без помощи в опасном состоянии.

Кроме того, в данном производстве восемь человек находятся в розыске, поскольку пребывают на временно оккупированной территории или в Российской Федерации. В настоящее время следствие инициирует вопрос относительно их заочного осуждения.

Комментируя расследование нераскрытых убийств Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника, заместитель руководителя управления по делам Майдана ГБР Яблонский отметил, что следователи установили каждое из подразделений внутренних войск, а также бойцов спецподразделения «Беркут», которые находились в непосредственной близости и могли быть причастны к убийствам.

Напомним, Юрий Вербицкий – активист Революции Достоинства, был похищен вместе с народным депутатом восьмого созыва Игорем Луценко 21 января 2014 года и умер после пыток.

Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 года от ранения свинцовой картечью во время событий возле стадиона «Динамо» на улице Грушевского. Сергей был застрелен около 6 часов утра, в тот момент еще продолжалось перемирие между митингующими и «Беркутом».

Белорусский активист Евромайдана Михаил Жизневский погиб 22 января 2014 года около 9 часов утра от выстрела в сердце возле стадиона «Динамо» на улице Грушевского.

Роман Сеник был ранен 22 января 2014 года возле стадиона «Динамо» на улице Грушевского во время Евромайдана, когда он стоял с флагом на передовой. Снайпер прострелил ему легкое и нанес тяжелое ранение в плечо бронебойной пулей специального назначения. Роман перенес несколько операций в Киевской городской клинической больнице № 17, потерял много крови, ему пришлось ампутировать руку. Однако ранения оказались слишком тяжелыми, и утром 25 января он умер в больнице, не приходя в сознание.