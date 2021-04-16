Бюджет Министерства здравоохранения на кампанию по популяризации вакцинации от коронавируса составляет ноль гривен.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Львиная доля критики нашей деятельности сосредоточена исключительно вокруг коронавируса и кампании по вакцинации... Известно ли вам, какой бюджет Минздрава на кампанию по популяризации вакцинации в год? Ноль гривень, ноль копеек. Все, что происходит в информационном пространстве касательно вакцинации - заслуга наших врачей, экспертов и международных организаций», - отметил министр.

Он подчеркнул, что уже подготовили специальный сборник ответов о вакцинации от коронавируса. По его словам, он был подготовлен благодаря экспертизе Минздрава и при поддержке лучших украинских экспертов и общественных организаций, а печать для врачей осуществляется благодаря иностранным партнерам.

Напомним, 16 апреля в Украину доставлена первая партия вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech.

В Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля. 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 Covishield, которая разработана Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация против коронавируса вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Сейчас в Украину доставлены 215 тыс. доз этой вакцины.

По данным Минздрава, в июле ожидаются 10 млн доз вакцины Novavax, в апреле-мае ожидается еще 1,5 млн доз вакцины Covishield. Также должны быть доставлены 1,7 млн доз вакцины китайского производителя Sinovak.

Также 6 апреля Украина заключила договор с американской корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса. Поставка будет происходить в течение года. Правительство выделило на закупку этой вакцины 6,5 млрд грн, осуществив временное перераспределение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 год.