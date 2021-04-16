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Укрзализныця завершила служебное расследование схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье. Предварительные причины аварии подтвердились - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути, сообщили  ForUm’у в пресс-службе УЗ.

За служебную халатность будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги.

Так, по итогам расследования было установлено, что причиной транспортного происшествия является несоблюдение ответственными руководителями действующих в путевом хозяйстве требований нормативных документов, инструкций в части безопасной организации и выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры. А также непринятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.

Сейчас уже принято решение об увольнении работников регионального филиала «Приднепровская железная дорога», которые допустили нарушения, а именно: первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения «Служба пути», начальника и заместителя начальника структурного подразделения «Запорожская дистанция пути». Также принято решение об увольнении мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути; старшего мастера и бригадира структурного подразделения «Запорожская дистанция пути». Кроме этого, за нарушение должностных обязанностей, будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала «Приднепровская железная дорога» по инфраструктуре.

Вместе с тем, уже завершается процесс расчетов убытков от этого транспортного происшествия для подготовки претензионного материала с целью дальнейшего возмещения виновными допущенных убытков.

Также по факту схода вагонов поезда Национальная полиция открыла уголовное производство.

Напомним, 29 марта сошли с рельсов вагоны поезда №732 Киев – Запорожье.  В результате инцидента никто не пострадал. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах от Запорожья. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.
ForUm

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