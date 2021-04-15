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В Ивано-Франковске сформируют отряд добровольцев, которые в случае полномасштабного вторжения России будут защищать Украину на востоке.

Соответствующее поручение дал муниципальной инспекции города мэр Руслан Марцинкив, о чем он сообщил в Facebook.

«Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе», - написал он.

По словам чиновника, в муниципальной инспекции сейчас есть 36 участников войны на Донбассе, которые, по его словам, смогут сориентироваться на фронте.

Напомним, директор ЦРУ США Уильям Бернз допускает военное вторжение России на территорию Украины в связи со стягиванием Кремлем войск к границам государства.
ForUm

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