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Международный день добровольцев проводится 5 декабря каждого года в целях признания и распространения информации о неустанной работе добровольцев по всему миру, включая добровольцев ООН, пишет Голос со ссылкой на сайт организации.

Праздник был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН.

Каждый день добровольцы предпринимают шаги с тем, чтобы обеспечить участие уязвимых слоев населения в действиях по защите климата и продвижению целей в области устойчивого развития.

Добровольцы вовлекают сообщества и создают движение, ориентированное на нужды людей с тем, чтобы помочь построить лучшее и безопасное будущее для всех нас. Поощрение, признание и развитие добровольчества является важной частью создания более равного и инклюзивного будущего для сообществ и всего мира.

Напомним, в 2015 году в структуре Вооруженных Сил Украины было создано специальное штурмовое подразделение из военнослужащих добровольческих батальонов.
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