Новый закон Украины «Об основах национального сопротивления», вступивший в силу 1 января 2022 года, различает понятие «воинские части Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины» и «добровольческие формирования территориальных общин»

Об этом говорится в статье 9 закона, сообщает Эспрессо.TV.

Разница между ними в том, что в части Сил терробороны ВСУ будут брать тех, кто уже служил в армии (рядовых - по контракту, офицеров - по призыву), а в добровольческие формирования тергромад - будут принимать среди других и тех граждан Украины, «которые не проходили военную службу в Вооруженных Силах Украины и/или службу других военных формированиях и правоохранительных органах».

Последние будут приносить присягу и подписывать контракт.

Однако основу данных формирований все же составят лица с опытом военной службы или работы в правоохранительных органах.

Те, кто никогда не служил в армии, должны предварительно «пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор».

«В состав добровольческих формирований территориальных общин не может быть отнесено лицо, ранее осужденное к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированного, или имеющее две и более судимостей за совершение умышленных преступлений», - говорится в части 4 статьи 9 Закона.