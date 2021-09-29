В Ивано-Франковске наполненность больниц, принимающих пациентов с котронавирусом, составляет 70%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Руслан Марцинкив.

«С сентября видим стремительный рост уровня заболеваемости. Наполненность наших больниц сейчас – 70%. Они работают на полные возможности. Уже идет речь, чтобы открывать для ковидных больных дополнительные отделения», - написал он.

По словам Марцинкива, из всех пациентов, которых госпитализировали, лишь 2% вакцинированы. Их состояние не тяжелое – они не кислородозависимы.

Мэр добавил, что по сравнению с прошлым годом в городе возросла смертность от коронавируса. В частности, в течение 2020 года от коронавируса умерли 239 человек, а за 9 месяцев этого года – 343.

«Сейчас ситуацию контролируем. Но по динамике уже можем предвидеть, что пик заболеваемости придется на конец октября – начало ноября», - подытожил он.