Укрзализныця сотрудничает с правоохранительными органами для преодоления коррупции в закупках Укрзализныця всесторонне сотрудничает с правоохранительными органами для преодоления коррупции в закупках. Сейчас
Следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця», сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.
В частности, правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов.
Следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных.
«Укрзализныця готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством», - заявили в компании.
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