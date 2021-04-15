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Укрзализныця сотрудничает с правоохранительными органами для преодоления коррупции в закупках Укрзализныця всесторонне сотрудничает с правоохранительными органами для преодоления коррупции в закупках. Сейчас

Следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця», сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В частности, правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов.

Следствие установило, что их закупка в 2019-2021 годах осуществлялась по ценам выше рыночных.

«Укрзализныця готова к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством», - заявили в компании.  
ForUm

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