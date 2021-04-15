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Рост заболеваемости коронавирусной инфекции и рост смертности в результате этого заболевания связан с циркулированием новых штаммов коронавируса.

Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына, передает Укринформ.

«Повышение относительной величины заболеваемости, повышение тяжести (течения - ред.) заболевания и летальности в 2021 году связано с циркулированием новых штаммов SARS-CoV-2», - сказал Родына.

Он сообщил, что циркулирование британского штамма коронавируса зафиксировано в 21 регионе, а в Полтавской области зафиксирован южноафриканский штамм коронавируса. Для определения штаммов Центр общественного здоровья сотрудничает с лабораториями Всемирной организации здравоохранения и учреждениями, которые начали секвенирование в Украине.

Летом Центр общественного здоровья планирует запустить секвенирование генома коронавируса в своей лаборатории.

Напомним, в Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировано 16427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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