Рост заболеваемости коронавирусной инфекции и рост смертности в результате этого заболевания связан с циркулированием новых штаммов коронавируса.
Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына, передает Укринформ.
«Повышение относительной величины заболеваемости, повышение тяжести (течения - ред.) заболевания и летальности в 2021 году связано с циркулированием новых штаммов SARS-CoV-2», - сказал Родына.
Он сообщил, что циркулирование британского штамма коронавируса зафиксировано в 21 регионе, а в Полтавской области зафиксирован южноафриканский штамм коронавируса. Для определения штаммов Центр общественного здоровья сотрудничает с лабораториями Всемирной организации здравоохранения и учреждениями, которые начали секвенирование в Украине.
Летом Центр общественного здоровья планирует запустить секвенирование генома коронавируса в своей лаборатории.
Напомним, в Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировано 16427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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