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В Украине по состоянию на 15 апреля зафиксировано 16427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4229 человек, летальных случаев – 433, выздоровели 11148 человек, осуществлено тестирований за сутки - 119 615 (в том числе методом ПЦР - 51344, методом ИФА - 20017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48254).

За все время пандемии в Украине заболели 1903765 ​​человек, выздоровели – 1453766, летальных исходов - 38 658, проведено 8822097 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и

Днепропетровской (1005) областях.

За 14 апрел  в Украине 15744 человека привиты против COVID-19.

419 297 человек привиты м начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 1625 случаев / 2220 прививок;

Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;

Волынская область - 397 случаев / 503 прививки;

Днепропетровская область - 1005 случаев / 2560 прививок;

Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;

Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;

Закарпатская - 305 случаев / 310 прививок;

Запорожская область - 1015 случаев / 540 прививок;

Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;

Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;

Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;

Луганская область - 292 случая / 250 прививок;

Львовская область - 748 случаев / 2340 прививок;

Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;

Одесская область - 881 случай / 540 прививок;

Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;

Ривненская область - 505 случаев / 330 прививок;

Сумская область - 644 случая / 330 прививок;

Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;

Харьковская область - 1168 случаев / 230 прививок;

Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;

Хмельницкая область - 1088 случаев / 720 прививок;

Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;

Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на 14 апреля было зафиксировано 14 553 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
ForUm

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