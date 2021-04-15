Сегодня, 15 апреля, под председательством президента Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что на повестке дня - детальное обсуждение ситуации с безопасностью на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике, учитывая начатый государством процесс взлома многолетних коррупционных схем.

«Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами», – говорится в сообщении.

Кроме того, члены Совета нацбезопасности рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем. «Контрабанда, которая за десятилетие приобрела угрожающие масштабы, что существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений. Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждены более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства», – подчеркнули в ОП.

Среди важных вопросов также кибербезопасность. Отдельно, в разделе «Разное», будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от главы государства.

Напомним, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании ввел персональные санкции против лиц, которых подозревают в организации контрабанды.