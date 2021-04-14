Во время очередной сессии Европарламента, которая будет проходить с 26 по 29 апреля, европарламентарии обсудят и примут специальную резолюцию об агрессивной политике Кремля в отношении Украины.

Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Литвы, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, сообщает УНИАН.

Резолюция будет касаться дополнительных санкций, которые Запад может ввести в случае применения Россией военной силы против Украины.

«Сейчас поднимается вопрос о том, что в ближайшее время в Европарламенте во время очередной сессии может быть дискуссия (о стягивании российских войск к украинским границам – ред.) с принятием специальной резолюции, где мы бы высказались как политики, как члены ЕП насчет тех инструментов, которые ЕС и весь Запад мог бы использовать, чтобы предупредить Кремль и не позволить ему пойти на военные агрессивные шаги. Здесь уже ставится вопрос и лидерами ЕП. В том числе и лидером нашей партийной группы Европейской народной партии Манфредом Вебером (он представляет Христианских демократов Германии), которая является самой большой в ЕП», - говорит Андрюс Кубилюс.

По словам литовского евродепутата, Вебер лично высказался, относительно того, что в случае если агрессивность Кремля как-то проявится, придется перейти уже на новый уровень санкций, включая и отключение российской финансовой системы от SWIFT.

«Некоторые серьезные эксперты называют это финансовой «атомной бомбой» по отношению к экономике России. Я не знаю, как эта дискуссия будет развиваться в ЕП, но то, что обеспокоенность общая и нет большой разницы между скажем левыми или правыми в ЕП, это точно», - подытожил Андрюс Кубилюс.