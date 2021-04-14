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Министр обороны Андрей Таран подчеркивает, что численность российских военнослужащих у северных и восточных границ Украины может вырасти до 110 тыс. личного персонала.

Об этом Таран сообщил во время онлайн-заседание подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Европейском парламенте, передает УНИАН.

«Подтвержденная информация позволяет нам увидеть продолжающуюся подготовку к близкому перемещению к украинским границам дополнительных подразделений из континентальной России. С дополнительным размещением общая численность российских сил, сосредоточенных вдоль украинских границ, составит 56 тактических групп батальонного состава - 110 тыс. военнослужащих», - подчеркнул Таран.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
ForUm

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