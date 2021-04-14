Кабинет министров утвердил прядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Василия Мокан.

По его словам, постановлением предусмотрено, что экзамен на знание государственного языка состоит из письменной и устной частей, проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники.

Мокан также отметил, что его методика и инструкции по проведению определяет и утверждает своим решением Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает государственный сертификат об уровне владения языком.