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Представитель миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан сообщила, что Россия перебросила дополнительно в аннексированный Крым 15-25 тысяч своих военных. Об этом она сказала на специальном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета в Вене, передает Крым.Реалии.

В своем выступлении представитель США отметила, что согласно информации, полученной из доступных источников, «сейчас у России на границе с Украиной размещено больше войск, чем когда-либо с 2014 года».

«Россия перебросила 15-25 тысяч военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины. В это число входят пехота, танковые батальоны, вертолеты, средства ПВО. Эти силы добавляют к уже значительно возросшим боевым возможностям России в Крыму и вдоль его международно признанной границы с Украиной. В Крыму, по нашим оценкам, численность военнослужащих России составляет 31 500 человек, а также развернуты современные системы противовоздушной обороны, такие как С-400, истребители и крылатые ракеты береговой обороны», – сообщила она.

По информации Австриан, вдоль международно признанной границы с Украиной с 2015 года «Россия значительно увеличила численность своих войск, разместив десятки тысяч военнослужащих, повторно активировав подразделения, обновив базы и разместив более мощную наземную, воздушную и противовоздушную оборону».

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.
ForUm

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