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Кабинет министров перераспределил 6,5 млрд гривен по финансированию программы медицинских гарантий в 4 квартале этого года на закупку вакцин против коронавируса.

Как передает Укринформ, соответствующее постановление №338 было принято 14 апреля.

Согласно постановлению, был уменьшен объем расходов по программе 2308060 «Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения» на сумму 6,5 млрд гривень. Эти средства правительство перенаправило на программу 2301270 «Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Министерство финансов в течение трех месяцев должно подать предложения относительно источников финансирования, из которых можно будет вернуть в программу медицинских гарантий 6,5 млрд гривен.
ForUm

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