Предстоятель Русской Православной Церкви вакцинировался от COVID-19.
Об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Святейший Патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», - сказал Владимир Легойда.
Он уточнил, что Патриарх сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин и чувствует себя после вакцинации хорошо.
Благодаря этому он может участвовать в публичных мероприятиях без опасения тяжело перенести болезнь в случае заражения.
Как сообщалось ранее, Патриарх Кирилл 13 апреля провел первое в этом году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
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