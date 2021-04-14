Издательство «Грамота» переделало условное обозначение Украине без Крыма в учебниках истории для 9-10 классов по требованию Министерства образования и науки и Государственного научного учреждения «Институт модернизации содержания образования».

Об этом говорится в ответе МОН на запрос Суспильного.

«О несоответствующем изображении карты Украины в отметках информируем, что ГНУ «Институт модернизации содержания образования» принял соответствующие меры реагирования. По требованию Института издательство «Грамота» переделало упомянутое условное обозначение и подготовило замену электронных вариантов учебников для размещения в электронной библиотеке Института», - сообщили в пресс-службе.

Так, в материале учебников «История Украины» для 9 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) и «История Украины» (уровень стандарта) для 10 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) было обнаружено карту Украины без Крыма.

МОН назвало ошибку «досадной».

Электронные варианты учебников с новым условным обозначением размещены в электронной библиотеке «Института модернизации содержания образования» (9 класс и 10 класс).