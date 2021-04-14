ОРДЛО предложили поменять Пирогову на Казанского. Формальная часть заседания рабочей группы ТКГ по политическим вопросам сегодня так и не началась. Посол Морель дипломатично перенес ее на 27 апреля. За это время он надеется, что ТКГ удастся как то урегулировать проблему с террористкой Майей Пироговой, которую ОРДО, приводят на переговоры без всякого официального статуса и легитимизации. Украина, как известно, заявила, что не будет сидеть за одним переговорным столом (пусть и виртуальным) с человеком, осужденным судом и объявленным в розыск.

Приглашенные РФ представители ОРДО на заседании рабочей группы ТКГ по политическим вопросам симметрично Украине заявили, что в «республике» открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Об этом сообщил представитель ОРДО в составе украинской делегации ТКГ журналист Сергей Гармаш.

«Это спустя 11 месяцев работы Дениса в ТКГ! Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества, - написал он в Facebook. -

При этом приглашенная РФ из ОРДЛО эксперт товарищ Михайлова не смогла ответить на вопрос официального представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина, «судом какого государства осужден господин Казанский?»

Кроме обмена осужденной за терроризм Майи Пироговой на Казанского, российские представители из ОРДЛО предложили еще два варианта: просто игнорировать факт наличия уголовных дел и продолжать работать с Пироговой и Казанским; либо вообще продолжать переговоры только «официальными представителями сторон», без участия экспертов и советников.

Представитель Украины остался принципиальным: все члены украинской делегации введены в нее официальными нотами МИДа и будут участвовать в заседаниях рабочих групп и ТКГ.

Также Костин напомнил, что сторонами переговоров являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ; ОРДЛО – не являются членами ТКГ.

«В общем, трюк, задуманный Россией для устранения из переговорного процесса легитимных представителей ОРДЛО от Украины, либо превращения политгруппы в приснопамятный «консультативный совет» - не удался. Даже на фоне военно-психологического и информационного давления России на Украину», - подчеркнул Гармаш.

18 марта советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что российская делегация согласилась отстранить Пирогову от переговоров по требованию Украины.

В 2014 году Пирогова вступила в ряды т.н. «ДНР», а с 2015 года возглавляла «департамент государственной информационной политики Министерства информации ДНР».

26 июня 2018 Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил Пирогову к 10 годам заключения.