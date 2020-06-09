Представители группировок «Л/ДНР» нервно отреагировали на появление переселенцев из оккупированных районов Донбасса в составе украинской делегации, сообщил Денис Казанский.

«Представители группировок «ЛДНР», которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно», - написал он в Facebook.

«Пытаясь хоть как-то перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо, представитель «ЛНР» Родион Мирошник несколько раз называл нас «представителями консультативного совета», на что модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался», - добавил Казанский.

В то же время российский представитель Дмитриевский протеста против появления переселенцев в украинской делегации не высказывал.

Напомним, сегодня утром в формате видеоконференции начался очередной раунд консультаций в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе, в котором впервые в состав украинской делегации были привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Так, на заседании Донбасс представляют известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк.

Луганскую область представляет юрист, председатель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер.