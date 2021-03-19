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Российская делегация в Трехсторонней контактной группе согласилась отстранить от переговорного процесса осужденную в Украине за терроризм «общественную активистку» Майю Пирогову по требованию украинской стороны.

Об этом советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал в комментарии телеканалу «ДОМ», передает Укринформ.

«После некоторого периода бурных совещаний в российской делегации сказали, что не так уж она и важна, эта Майя, можем продолжать дальше переговоры», - заявил он.

По его словам, это демонстрирует, что российская сторона на самом деле критически нуждается в том, чтобы переговоры продолжались.

«А мы отстояли свою позицию, показав, что, конечно, дипломатия дипломатией, но с людьми, осужденными за терроризм и подозреваемыми в терроризме, мы вести переговоры не будем», - подчеркнул советник главы украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось, 17 марта Арестович заявил, что украинская сторона в ТКГ отказалась от работы из-за присутствия на переговорах «представительницы» ОРДЛО Майи Пироговой, которая осуждена в Украине за терроризм.
ForUm

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