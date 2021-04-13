Окружной административный суд продолжает свою работу в штатном режиме, ведь сейчас в производстве суда находится почти 45 тыс. дел и материалов, которые «сами себя не рассмотрят».

«Окружной административный суд города Киева всегда был лидером по количеству дел, которые поступали в окружные админсуды Украины. При этом, в суде вынесенных решений в пользу истцов более 70% от общего количества решений. Это один из лучших результатов», - заявили в суде, комментируя инициативу президента Зеленского о ликвидации суда.

В суде заявили, что многочисленные публикации о низком рейтинге доверия среди населения к судам, не соответствуют действительности.

«Отдельно стоит обратить внимание, что низкий уровень доверия среди населения к судам в первую очередь вызван тем, что суды ежедневно находятся под давлением негативной информационной компании в средствах массовой информации», - заявили в ОАСК.

Главной причиной, почему деятельность Окружного административного суда города Киева в новостях освещалась негативно и критиковалась должностными лицами, было и остается то, что у ОАСК есть особые полномочия, а именно - рассмотрение дел относительно центральных органов исполнительной власти.

В суде заявили, что «уже абсолютному большинству населения Украины вполне понятно, что последние 7 лет инициативы реформирования судебной власти писалась не в Украине, что реформы, которые проводились при поддержке грантовых организаций, провалены и не отражают украинские правовые реалии. Новая судебная реформа, которую сейчас пытаются навязать Украине, аналогично готовится не в Украине. И она направлена ​​не на создание независимой судебной власти в Украине, а для подчинения ее внешнему управлению», - заявили в ОАСК.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона Украины «О ликвидации Окружного административного суда города Киева».

Судей Окружного административного суда Киева, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.