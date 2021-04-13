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В Окружной административный суд города Киева поступили иски от Александра Тупицкого и Александра Касминина относительно недопуска их в помещение Конституционного суда Украины.

Как сообщила пресс-служба суда, истцы обратились к ОАСК с исками, в которых просят суд признать противоправными действия военнослужащих Управления государственной охраны Украины по недопуску их в помещение КСУ и просят обязать УГО не препятствовать их допуску в помещение КСУ.

В то же время, вместе с исками ими были поданы заявления об обеспечении иска путем запрета ответчику - Управлению государственной охраны Украины совершать действия по недопуску Тупицкого и Касминина в помещение КСУ.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Напомним, 12 апреля сотрудники Государственной охраны не пустили Александра Тупицкого в помещение Конституционного суда на специальное пленарное заседание, которое он созвал из-за указа президента о его увольнении с должности судьи.
ForUm

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