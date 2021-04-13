В Киеве продлили действие запрета на проведение ярмарок, сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
«Согласно распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации «О проведении ярмарочных мероприятий» от 12 апреля 2021 № 11 в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Киеве и с целью снижения темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS -CoV-2 продлен запрет на территории города Киева проведения ярмарочных мероприятий до отдельного распоряжения», – говорится в сообщении.
Напомним, власти Киева приостановили работу сельскохозяйственных продуктовых ярмарок с 1 по 12 апреля.
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