также в разделеСтолица
В Киеве задержали врачей на взятке за выдачу тела умершей от COVID-19 9
На территории и у руководства ВДНХ в Киеве проводятся обыски 10
В Раде надеются, что скоро Киев выйдет из красной зоны карантина 11
В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1503 человек 15
В Киеве возобновит набор первоклассников в школах в мае 20
В Украину идет похолодание с мокрым снегом 18
Решение по дальнейшему карантину в Киеве примут 14 апреля 16
Кличко объяснил, почему хочет ограничить передвижение между регионами 43
Ткаченко хочет знать, кто разрешил снести 120-летний дом купца Уткина 43
В Киеве – 537 новых случаев COVID-19, 363 человека – госпитализировали 23
В Киеве снесли исторический дом Уткина 34
В центре Киева задержали двух мужчин с боевыми гранатами 22
Коронавирус в Киеве: суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19 22
Сегодня в Киеве начнут отключать отопление 16
В Киеве изъяли наркотиков на 10 миллионов 12
На Трухановом острове проводятся следственные действия по делу о самозахвате земли 60
В Киеве с начала месяца от COVID-19 умерли почти 400 человек 8
В Киеве за сутки зафиксировано 1864 новых случая COVID-19 18

В Киеве продлили действие запрета на проведение ярмарок, сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

«Согласно распоряжению руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации «О проведении ярмарочных мероприятий» от 12 апреля 2021 № 11 в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Киеве и с целью снижения темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS -CoV-2 продлен запрет на территории города Киева проведения ярмарочных мероприятий до отдельного распоряжения», – говорится в сообщении.

Напомним, власти Киева приостановили работу сельскохозяйственных продуктовых ярмарок с 1 по 12 апреля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
9
Теги