Голова Громадської ради при КМДА закликав до створення прозорих правил організації ярмарок у Києві

"Минулого тижня звітував Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Звітували про діяльність за 2024 рік, від промислової політики та підтримки підприємництва — до контролю якості торгівлі, продовольчої безпеки та соціальної адаптації ветеранів.

Основні напрямки звіту:

• розвиток інновацій та промисловості

• підтримка малого та середнього бізнесу

• регуляторна політика у сфері господарювання

• торговельна сфера й захист прав споживачів

• управління майном громади

• забезпечення продовольчої безпеки

• адаптація та працевлаштування військовослужбовців, тощо

Враховуючи наявність корупційних ризиків під час проведення ярмарок, при обговорення ми вкотре підняли важливу тему — необхідність прозорих правил організації ярмарок у Києві.

Департамент підтримав нашу ініціативу. Попереду — робоча зустріч для напрацювання конкретних пропозицій.

Ярмарки — це не тільки про торгівлю. Це можливості для малого бізнесу, зокрема українського виробника, зручність для мешканців і порядок у місті.

Маємо шанс зробити цю сферу дійсно відкритою й чесною.

Громадська Рада при КМДА 2021-2023 працюємо далі.