Голова Громадської ради при КМДА закликав до створення прозорих правил організації ярмарок у Києві

"Минулого тижня звітував Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Звітували про діяльність за 2024 рік, від промислової політики та підтримки підприємництва — до контролю якості торгівлі, продовольчої безпеки та соціальної адаптації ветеранів.
Основні напрямки звіту:
• розвиток інновацій та промисловості
• підтримка малого та середнього бізнесу
• регуляторна політика у сфері господарювання
• торговельна сфера й захист прав споживачів
• управління майном громади
• забезпечення продовольчої безпеки
• адаптація та працевлаштування військовослужбовців, тощо
Враховуючи наявність корупційних ризиків під час проведення ярмарок, при обговорення ми вкотре підняли важливу тему — необхідність прозорих правил організації ярмарок у Києві.
Департамент підтримав нашу ініціативу. Попереду — робоча зустріч для напрацювання конкретних пропозицій.
Ярмарки — це не тільки про торгівлю. Це можливості для малого бізнесу, зокрема українського виробника, зручність для мешканців і порядок у місті.
Маємо шанс зробити цю сферу дійсно відкритою й чесною.
Громадська Рада при КМДА 2021-2023 працюємо далі.
Невдовзі чекаємо на звіти інших департаментів", - написав у Facebook голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.
Автор: Галина Роюк