Власти Киева решили приостановить работу сельскохозяйственных продуктовых ярмарок с 1 по 12 апреля.
Об этом сообщил первый заместитель председателя по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в КГГА Алексей Кулеба.
«От 1 до 12 апреля сельскохозяйственные продуктовых ярмарок в Киеве не будет», – написал он.
По его словам, такое решение власти приняли из-за стремительного распространения COVID-19 и ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.
По словам Кулебы, ярмарки будут восстановлены после улучшения ситуации с заболеваемостью.
Напомним, за минувшие сутки, 29 марта, в столице обнаружили 1422 больных коронавирусом.
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