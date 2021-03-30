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Власти Киева решили приостановить работу сельскохозяйственных продуктовых ярмарок с 1 по 12 апреля.

Об этом сообщил первый заместитель председателя по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в КГГА Алексей Кулеба.

«От 1 до 12 апреля сельскохозяйственные продуктовых ярмарок в Киеве не будет», – написал он.

По его словам, такое решение власти приняли из-за стремительного распространения COVID-19 и ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.

По словам Кулебы, ярмарки будут восстановлены после улучшения ситуации с заболеваемостью.

Напомним, за минувшие сутки, 29 марта, в столице обнаружили 1422 больных коронавирусом. 
ForUm

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