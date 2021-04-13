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В Киеве в последнее время улучшилась ситуация по уровню COVID-госпитализаций, в ближайшее время столица может выйти из красной зоны карантина.

Об этом во время общения с журналистами заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает РБК-Украина.

Он отметил, что в целом ситуация с коронавирусом в Украине очень плохая.

«Локдаун сожалению очень медленно уменьшает количество. Но радует, что те области, которые полностью придерживались требований локдауна, в частности Закарпатская область, вышла на нормальные показатели и уже не в красной зоне. Надеюсь, что в ближайшее время с красной зоны выйдет Киев. Уже пятый-шестой день мы наблюдаем стабильность госпитализаций», - заявил Радуцкий.

Также нардеп отметил, что поддерживает идею закрытия межобластного сообщения на период праздников.

При этом глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире «Украина 24» подтвердил, что уровень госпитализаций в Киеве немного стабилизировался. Но сейчас увеличился срок лечения пациентов с COVID в стационарах

«Если раньше люди две недели лечились, то сегодня это три недели. Поэтому нагрузка на медицинскую сферу остается высокой», - заявил Рубан.

Напомним, решение о дальнейших ограничениях в Киеве примут 14 апреля.
ForUm

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