Решение о дальнейших ограничениях в Киеве примут 14 апреля, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Ограничение «красной» зоны в столице были объявлены до 16 апреля. И мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемиологической ситуации. В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах по карантину в Киеве», - сказал Кличко.

Напомним, ограничения в Киеве усилили ограничения с 20 марта – еще до того как Киев попал в «красную» зону.