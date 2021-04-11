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Министерство здравоохранение обновило карту карантина в Украине. Согласно актуальным данным, в "красной зоне" на сегодня Киев и 12 областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Согласно обновленным данным, в "желтой зоне" находятся Херсонская и Ивано-Франковская области. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения - маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.

В "оранжевой зоне" остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В "красной зоне" Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 112 человек, зафиксировано 235 летальных случаев, 5034 пациента выздоровели.
ForUm

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