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Если Международный валютный фонд откажется выделять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены. Но шансы получить деньги достаточно высоки.

Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина.

«Важно, чтобы Рада справилась со своей задачей вовремя. Иначе придется задействовать план Б», - сказал Устенко.

По его словам, если законопроекты, необходимые для пересмотра программы с МВФ, не будут проголосованы вовремя, тогда нужно сразу же начинать подготовку к пересмотру бюджета.

«Нужно будет решать вопрос, где можно сэкономить, придется пересмотреть расходы. Необходимо быть готовыми к выходу на внешние рынки и одалживать под более высокие проценты, чего, конечно, не хотелось бы», - добавило он.

Кроме того, подчеркнул Устенко, «и в базовом, и в альтернативном сценарии нужно максимально выдавить ресурс за счет таможни и борьбы с контрабандой».

«Подчеркну, что шансы на то, что мы успеем все в срок и получим финансирование МВФ, достаточно высоки. Точно выше, чем 50%», - заключил советник Зеленского.

Как сообщал ForUm, 13 февраля Международный валютный фонд завершил дискуссии с представителями украинской власти. По итогам визита миссии МВФ в Украину стороны не смогли достичь соглашения о новом транше, поскольку Украине «нужен больший прогресс».
ForUm

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