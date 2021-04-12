Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжения о созыве двух внеочередных заседаний на 13 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Так, первое заседание состоится в 16.00.

На нем планируют рассмотреть следующие вопросы:

проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение должной профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом (рег. № 4042);

проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт год (рег. № 4590);

проект постановления об обращении в Кабинет министров об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители (рег. № 4609);

проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей (реестр. № 4576);

проект постановления об обращении в Кабинет министров относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа (рег. № 4587).

Еще одно заседание запланировано на 17:30 . В повестке дня предусмотрено россмотреть 12 вопросов.