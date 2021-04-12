На западную часть Украины идет серьезное похолодание, есть высокая вероятность мокрого снега, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Во вторник, 13 апреля, еще практически повсеместно будет тепло - днем 12 + 18 градусов, на побережье еще холодных морей + 9 + 12 градусов.
13 апреля дожди вероятны на севере, в центре и на юге.
«С запада Европы начнет подползать мокрый снег. Но это уже скорее поздно вечером или 14 апреля», - отметила синоптик.
В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах + 12 + 14 градусов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время