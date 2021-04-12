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На западную часть Украины идет серьезное похолодание, есть высокая вероятность мокрого снега, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Во вторник, 13 апреля, еще практически повсеместно будет тепло - днем ​​12 + 18 градусов, на побережье еще холодных морей + 9 + 12 градусов.

13 апреля дожди вероятны на севере, в центре и на юге.

«С запада Европы начнет подползать мокрый снег. Но это уже скорее поздно вечером или 14 апреля», - отметила синоптик.

В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах + 12 + 14 градусов.    

 
ForUm

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