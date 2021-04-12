Народные депутаты Украины из фракции «Слуга народа» задекларировали 1 млрд 103 млн грн наличных средств.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины со ссылкой на информацию из деклараций политиков.

Таким образом количество наличных денег в десять раз превысило суммы средств, находящихся у депутатов на счетах в банках.

В общем депутаты «Слуги народа» держат в банковских учреждениях только 128 млн грн. Среди ТОП 10 слуг народа, которые задекларировали больше всего наличности:

Олег Воронько - 129 млн грн. Александр Сова - 83 млн; Давид Арахамия - 33 млн; Роман Мулик - 24 млн; Руслан Горбенко - 22 млн; Остап Шипайло - 21 млн; Анатолий Гунько - 20 млн; Александр Трухин - 20 млн; Артем Культенко - 19 млн; Николай Сольский - 16 млн.

Также задекларировали значительные суммы наличных Игорь Марчук (15 млн), Александр Скичко (14 млн), Сергей Ионушас (14 млн), Александр Бакумов (14 млн), Ольга Савченко (12 млн), Артем Нагаевский (12 млн), Иван Юнаков (12 млн), Елена Шуляк (12 млн), Степан Чернявский (11 млн).

Зато 23 народных депутата «слуги народа» не задекларировали наличных средств.

«За год провластные депутаты увеличили количество наличности на 59 млн грн. Так, по данным деклараций за 2019 депутаты «Слуги народа» указали 1 млрд 44 млн наличных средств. Тогда как в 2020 году - 1 млрд 103 млн. То есть, можно говорить о достаточно существенном обогащении членов фракции. Также удивляет то, насколько больше депутаты провластной политической силы держат наличными, чем на счетах в банковских учреждениях. Это может свидетельствовать о недоверии к банковской системе Украины», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Данные без учета денежных активов, находящихся в собственности членов семей депутатов, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах было переведены в гривневый эквивалент.